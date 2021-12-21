Чемпион Италии вслед за Ювентусом и несколькими клубами тоже оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Сегодня, 21 декабря, в офисе "нерадзурри" и Лиги Серии А провели обыски и изъяли ряд документов. Миланская прокуратура подозревает Интер в завышении доходов в течение 2017-2019 годов, сообщает Gazetta dello Sport.

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Отмечается, что "нерадзурри" инкриминируют финансовые махинации на сумму около 100 млн евро. Под подозрением оказались около 10-ти трансферов, с помощью которых клуб якобы завышал сумму доходов в отчетности. При этом говорится, что ни один игрок первой команды не является фигурантом сомнительных переходов.

Чемпион Италии 2020/21 ситуацию пока не комментирует. Ранее в поле зрения правоохранительных органов попали Ювентус, Аталанта, Дженоа, Наполи и Сампдория. В офисе туринского клуба тоже провели обыски и изъяли финансовые документы. Следствие по делу, которое может стать самым громким с 2006-го и тамошнего Кальчополи, продолжается.

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