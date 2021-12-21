Чемпіон Італії слідом за Ювентусом та ще кількома клубами теж опинився у полі зору правоохоронних органів.

Сьогодні, 21 грудня, в офісі "нерадзуррі" та Ліги Серії А провели обшуки і вилучили низку документів. Міланська прокуратура підозрює Інтер у завищенні доходів впродовж 2017-2019 років, повідомляє Gazetta dello Sport.

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Зазначається, що "нерадзуррі" інкримінують фінансові махінації на суму приблизно 100 млн євро. Під підозрою опинилися близько 10-ти трансферів, за допомогою яких клуб начебто завищував суму доходів у звітності. При цьому зазначається, що жоден гравець першої команди не є фігурантом сумнівних переходів.

Чемпіон Італії 2020/21 ситуацію поки не коментує. Раніше у поле зору правоохоронних органів потрапили Ювентус, Аталанта, Дженоа, Наполі та Сампдорія. В офісі туринського клубу теж провели обшуки і вилучили фінансові документи. Слідство у справі, яка може стати найгучнішою з 2006-го і тамтешнього Кальчополі, триває.

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