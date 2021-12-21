Итальянская ассоциация судей (AIA) сообщила, что арбитры приняли правильные решения в центральных матчах 18-го тура Серии А.

В матче между Ромой и Аталантой судья Массимилиано Иррати отменил гол бергамасков после вмешательства VAR. Паломино находился в офсайде – хоть и не касался мяча, но мешал Кристанте выбить.

Аналогичный эпизод случился в поединке Наполи и Милана. Арбитр Давиде Масса отменил гол "россонери", зафиксировав с помощью VAR офсайд у Жиру. Француз также не касался мяча, но мешал защитнику Наполи.

AIA сообщила, что оба решения были правильными, информирует Football Italia. Однако VAR все же допустил ошибку, когда в Бергамо не позвал к экрану главного судью. Видеопомощник не имел права самостоятельно решать, активный там офсайд или пассивный.

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