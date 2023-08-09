Главному тренеру Интера Симоне Индзаги нужен центральный защитник, умеющий играть справа в схеме с тремя защитниками. Как информирует Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" заинтересовались "канониром" Такэхиро Томиясу, который в прошлом сезоне неудачно зарекомендовал себя в АПЛ.

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Руководство миланского клуба помнит выступления Томиясу в Болонье и считает, что адаптированный к Серии А японец сможет заиграть в составе финалиста Лиги чемпионов. Такэхиро должен будет заменить Данило Д'Амброзио и Милана Шкриняра – оба защитника покинули летом Интер на правах свободного агента.

Летом "нерадзурри" подписали Янна Биссека, однако этого усиления команде будет явно недостаточно.

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