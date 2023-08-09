Головному тренеру Інтера Сімоне Індзагі потрібен центральний захисник, який вміє грати праворуч у схемі з трьома захисниками. Як інформує Gazzetta dello Sport, "нерадзуррі" зацікавилися "каноніром" Такехіро Томіясу, який минулого сезону невдало зарекомендував себе в АПЛ.

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Керівництво міланського клубу пам'ятає виступи Томіясу в Болоньї і вважає, що адаптований до Серії А японець зможе заграти у складі фіналіста Ліги чемпіонів. Такехіро має замінити Даніло Д'Амброзіо та Мілана Шкріняра – обидва захисники покинули влітку Інтер на правах вільного агента.

Влітку "нерадзуррі" підписали Янна Біссека, проте цього посилення команді буде явно недостатньо.

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