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Интер задумал сумасшедший обмен ради Агуэро

10:03 - Читати українською
Интер задумал сумасшедший обмен ради Агуэро
Антонио Конте / LaPresse

Менеджмент миланского Интера продолжает искать усиление состава на Туманном Альбионе. Новая цель "нерадзурри" – форвард английского Манчестер Сити Серхио Агуэро.

Итальянский гранд готов отдать за бомбардира своего защитника Милана Шкриняра, утверждает Calciomercato.

Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика

Словацкий центрбек якобы попал в немилость тренерского штаба после матча против Сассуоло (3:3). Тогда Шкриняр получил красную карточку заработал строгую дисквалификацию и был оштрафован клубом. Теперь Интер готов использовать 25-летнего словака для подписания новичков в ближайшее трансферное окно. Если обмен с Ман Сити сорвется, то "нерадзурри" выслушают предложения о продаже Шкриняра. Ранее за ним охотился мадридский Реал.

К слову, в нынешнем сезоне Милан Шкриняр провел 35 матчей во всех турнирах (2 ассиста). В свою очередь в активе Серхио Агуэро 32 поединка в различных соревнованиях, в которых аргентинец забил 23 мяча.

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