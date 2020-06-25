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Интер – Сассуоло: Шкриняр получил строгую дисквалификацию, Конте отделался одним матчем

23:50 - Читати українською
Интер – Сассуоло: Шкриняр получил строгую дисквалификацию, Конте отделался одним матчем
Милан Шкриняр / ФК Интер

Основной защитник "черно-синих" пропустит несколько ближайших матчей своей команды.

41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Кристиано Бираги
86’ Борха Валеро
90+3’ Милан Шкриняр
 
Франческо Капуто 4’
Доменико Берарди 81’
Джанджакомо Маньяни 89’
4’ Франческо Капуто
41’ Ромелу Лукаку
45+1’ Кристиано Бираги
81’ Доменико Берарди
86’ Борха Валеро
89’ Джанджакомо Маньяни
90+3’ Милан Шкриняр

По итогам поединка 27-го тура Серии А между Интером и Сассуоло (3:3) защитник миланского клуба Милан Шкриняр дисквалифицирован на три следующих матча, сообщает издание Football Italia.

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Кроме дисквалификации словацкий защитник получил 10 тысяч евро штрафа. Напомним, во время матча он увидел перед собой две желтые карточки за грубую игру, после чего был удален с поля.

Главный тренер миланского клуба Антонио Конте дисквалифицирован на одну игру, поскольку во время поединка получил "горчичник" за чрезмерные эмоции.

К слову, неудача в матче с Сассуоло оставила Интер на третьей строчке и не позволила приблизиться к лидерам чемпионата – Ювентусу и Лацио.

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Сассуоло Сассуоло Италия Антонио Антонио Конте Милан Милан Шкриняр Интер - Сассуоло Интер Интер
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