Интер – Сассуоло: Шкриняр получил строгую дисквалификацию, Конте отделался одним матчем

Основной защитник "черно-синих" пропустит несколько ближайших матчей своей команды.

По итогам поединка 27-го тура Серии А между Интером и Сассуоло (3:3) защитник миланского клуба Милан Шкриняр дисквалифицирован на три следующих матча, сообщает издание Football Italia.

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Кроме дисквалификации словацкий защитник получил 10 тысяч евро штрафа. Напомним, во время матча он увидел перед собой две желтые карточки за грубую игру, после чего был удален с поля.

Главный тренер миланского клуба Антонио Конте дисквалифицирован на одну игру, поскольку во время поединка получил "горчичник" за чрезмерные эмоции.

К слову, неудача в матче с Сассуоло оставила Интер на третьей строчке и не позволила приблизиться к лидерам чемпионата – Ювентусу и Лацио.

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