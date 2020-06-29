Інтер задумав божевільний обмін заради Агуеро

Менеджмент міланського Інтера продовжує шукати підсилення складу на Туманному Альбіоні. Нова ціль "нерадзуррі" – форвард англійського Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Італійський гранд готовий віддати за бомбардира свого оборонця Мілана Шкріняра, стверджує Calciomercato.

Агуеро був прооперований у Барселоні з випередженням графіка

Словацький центрбек нібито потрапив у немилість тренерського штабу після матчу проти Сассуоло (3:3). Тоді Шкріняр отримав червону картку, заробив сувору дискваліфікацію та був оштрафований клубом. Тепер Інтер готовий використати 25-річного словака для підписання новачків у найближче трансферне вікно. Якщо обмін з Ман Сіті зірветься, то "нерадзуррі" вислухають пропозиції щодо продажу Шкріняра. Раніше на нього полював мадридський Реал.

До слова, в нинішньому сезоні Мілан Шкріняр провів 35 матчів у всіх турнірах (2 асисти). Натомість в активі Серхіо Агуеро 32 поєдинки в різних змаганнях, у яких аргентинець забив 23 м'ячі.

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