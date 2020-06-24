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Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика

18:38 - Читати українською
Агуэро был прооперирован в Барселоне с опережением графика
Серхио Агуэро / фото из соцсетей

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро уже готов начать реабилитацию после хирургического вмешательства.

24 июня аргентинцу сделали операцию в одной из клиник Барселоны. Сначала процедура должна была состояться 25 июня, но врачи решили все сделать на день раньше. Сколько времени Агуэро понадобится на восстановление, не сообщается.

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"Все прошло хорошо и скоро начну процесс восстановления. Огромное спасибо врачу Кугату, его команде и всем за огромную поддержку", – написал футболист на своей странице в Твиттере.

Напомним, что Агуэро получил травму в матче АПЛ против Бернли (5:0). Футболист был заменен в конце первого тайма. Обследование выявило разрыв левого мениска.

К слову, в сезоне-2019/20 Серхио сыграл за Манчестер Сити 32 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Англия Серхио Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити
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