Интер задумал обменять опального хавбека на звезду Фиорентины

Миланский Интер серьезно нацелился на вингера Фиорентины Федерико Кьезу. Частью сделки может стать опытный хавбек "нерадзурри".

Интер может предложить за звезду "фиалок" Раджу Наингголана, сообщает Calciomercato.

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Кьеза стал главной целью "нерадзурри" на ближайшее трансферное окно. Фиорентина желают получить за одного из своих лидеров ориентировочно 45 млн евро. Отдав Наингголана, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Кальяри, Интер надеется существенно уменьшить сумму отступных.

В нынешнем сезоне Федерико Кьеза провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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