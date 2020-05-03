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Интер задумал обменять опального хавбека на звезду Фиорентины

19:25 65 Читати українською
Интер задумал обменять опального хавбека на звезду Фиорентины
Наингголан против Кьезы / Getty Images

Миланский Интер серьезно нацелился на вингера Фиорентины Федерико Кьезу. Частью сделки может стать опытный хавбек "нерадзурри".

Интер может предложить за звезду "фиалок" Раджу Наингголана, сообщает Calciomercato.

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Кьеза стал главной целью "нерадзурри" на ближайшее трансферное окно. Фиорентина желают получить за одного из своих лидеров ориентировочно 45 млн евро. Отдав Наингголана, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Кальяри, Интер надеется существенно уменьшить сумму отступных.

В нынешнем сезоне Федерико Кьеза провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Кальяри Кальяри Интер Интер Федерико Кьеза Федерико Кьеза Трансферы Интера Раджа Наингголан Раджа Наингголан Фиорентина Фиорентина
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