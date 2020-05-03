Інтер задумав обміняти опального хавбека на зірку Фіорентини

Міланський Інтер серйозно націлився на вінгера Фіорентини Федеріко К'єзу. Частиною угоди може стати досвідчений хавбек "нерадзуррі".

Інтер може запропонувати за зірку "фіалок" Раджу Наінгголана, повідомляє Calciomercato.

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К'єза став головною ціллю "нерадзуррі" на найближче трансферне вікно. Фіорентина прагне отримати за одного зі своїх лідерів орієнтовно 45 млн євро. Віддавши Наінгголана, який нинішній сезон проводить на правах оренди в Кальярі, Інтер сподівається суттєво зменшити суму відступних.

У нинішньому сезоні Федеріко К'єза провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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