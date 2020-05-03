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Інтер задумав обміняти опального хавбека на зірку Фіорентини

3 травня 19:20 360 Читать на русском
Інтер задумав обміняти опального хавбека на зірку Фіорентини
Наінгголан проти К'єзи / Getty Images

Міланський Інтер серйозно націлився на вінгера Фіорентини Федеріко К'єзу. Частиною угоди може стати досвідчений хавбек "нерадзуррі".

Інтер може запропонувати за зірку "фіалок" Раджу Наінгголана, повідомляє Calciomercato.

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К'єза став головною ціллю "нерадзуррі" на найближче трансферне вікно. Фіорентина прагне отримати за одного зі своїх лідерів орієнтовно 45 млн євро. Віддавши Наінгголана, який нинішній сезон проводить на правах оренди в Кальярі, Інтер сподівається суттєво зменшити суму відступних.

У нинішньому сезоні Федеріко К'єза провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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