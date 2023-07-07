Миланцы официально подтвердили полноценный выкуп защитника Франческо Ачерби у Лацио. Инсайдеры сообщают о компенсации в размере 4 млн евро.

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Ветеран провел очень качественный прошлый сезон в аренде – 49 матчей, один гол и один ассист. Ачерби исполнилось 35 лет, но Интер не пожалел скромной суммы для сохранения чемпиона Европы. Ранее "нерадзурри" уже потеряли бесплатно Милана Шкриняра, которого забрал ПСЖ.

Напомним, в прошлой кампании Интер выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также дошел до финала ЛЧ, где уступил Ман Сити. Миланцы и Лацио были прямыми конкурентами в Серии А – третье и второе место соответственно.

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