Міланці офіційно підтвердили повноцінний викуп захисника Франческо Ачербі у Лаціо. Інсайдери повідомляють про компенсацію у розмірі 4 млн євро.

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Ветеран провів дуже якісний минулий сезон у оренді – 49 матчів, один гол та один асист. Ачербі вже виповнилося 35 років, але Інтер не пошкодував скромної суми для збереження чемпіона Європи. Раніше "нерадзуррі" вже втратили безкоштовно Мілана Шкріняра, якого забрав ПСЖ.

Нагадаємо, у минулій кампанії Інтер виграв Кубок і Суперкубок Італії, а також дійшов до фіналу ЛЧ, де поступився Ман Сіті. Міланці та Лаціо були прямими конкурентами в Серії А – третє і друге місце відповідно.

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