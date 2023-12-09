Интер понимал, что нужно исключительно побеждать. Ювентус вчера одержал минимальную победу над Наполи, благодаря которой поднялся на первое место. Конечно, миланцы хотели это изменить, да еще и имели удобного соперника. Удинезе идет рядом с зоной вылета, одержав в этом сезоне только одну победу.

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Хозяева Джузеппе Меацца владели преимуществом, но довольно долго не могли пробить Марко Сильвестри. В конце концов фриульцы сами помогли фавориту на 35-й минуте. В частности, Перес дернул Лаутаро за плечо. Конечно, аргентинец упал, ожидая пенальти. Арбитры его назначили только после вмешательства VAR. Хакан уверенно реализовал наказание.

Получив пробоину, Удинезе посыпался. Интер смог оформить разгром еще до перерыва. Сначала Димарко ударом в дальний угол завершил затяжную атаку после розыгрыша углового. Затем Федерико и Мхитарян организовали гол для Тюрама. Маркуса вывели на удар перед пустыми воротами, до которых оставалось метров три. Конечно, он не промахнулся.

Поскольку от интриги не осталось и следа, второй тайм превратился в формальность. У Интера осталось только одно задание – беречь силы, потому что посреди недели еще и в Лиге чемпионов играть. Поэтому Симоне Индзаги активно проводил довольно ранние замены. Правда, не снимал Лаутаро. Аргентинец очень хотел забить и в конце матча своего добился. В 2023 году Мартинес отличился уже 28 раз. В XXI веке ни один игрок Интера не забивал больше в течение календарного года. Столько же было у Диего Милито (2012) и Кристиана Вьери (2000). Поэтому у Лаутаро есть хорошие шансы побить рекорд легенд. В декабре "нерадзурри" проведут еще пять матчей.

Удинезе тоже забивал, но только из огромного офсайда. "Зебры" переживают очень плохой период и продолжают балансировать рядом с зоной вылета. Интер закрепился в статусе лучшей команды лиги – первое место, наибольшее количество забитых голов и меньше всего пропущенных.