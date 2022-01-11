"Всегда хотел играть за сборную Украины. Даже если позовет Италия, я выберу Украину. В прошлом году мне многие агенты говорили, чтобы я готовился к тому, что меня вызовут в сборную U-16. Сказали, что поеду в июне на сборы. Но не позвали.

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Потом мне сказали, что в сборную U-17 точно вызовут на турнир в Киеве, но я тоже не поехал. Потом мне сказали, что будет квалификация на Евро U-17. Мне позвонил скаут Алекс Великих. Он сказал, что сделает все, чтобы меня вызвали. Но меня снова не вызывали.

Он сказал, что тренер впервые услышал обо мне. А мне перед этим другой агент говорил, что он разговаривал с тренером, что все окей. Я немного разочаровался. Обиделся, что меня за дурака держат. Алекс говорит, что в марте будут игры сборной, на этот раз меня должны вызвать", – сказал Фирман в эфире pressing.

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