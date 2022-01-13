Обидва клуби намагалися домовитися про перенесення цього матчу, але футбольні чиновники були непохитними. Суперкубок Італії відбувся у заплановану дату. На вихідних Інтер та Ювентус здобули емоційні перемоги над римськими командами. Сімоне Індзагі таки взяв реванш у "орлів" за поразку в першому колі, а підопічні Макса Аллегрі розписали справжній гольовий трилер проти Моурінью і Ко.

"Якщо покличе Італія, я виберу Україну": вінгер Ювентуса чекає на виклик у "синьо-жовту" збірну

Сьогодні "б'янконері" не були налаштовані продовжувати гольовий фестиваль. До того ж робити це без К'єзи, який ушкодив хрестоподібну зв'язку, ой як непросто. Юве спробував диктувати супернику свій темп, але вийшло поганенько. Інтер активно відбирав м'яч і регулярно змушував нервувати уболівальників гостей. Вже на 5-й хвилині міг забити Де Врей після подачі з кутового. Забракло зовсім трішечки. Згодом Барелла впав у штрафному. Пропри усі протести Ніколо, арбітр залишився незворушним.

Ближче до середини тайму ініціатива перейшла до Ювентуса. Виявилося, що туринці уміють не просто відсиджуватися в обороні, а ще й небезпечно атакувати. Мората, Бернардескі та Маккені стрімкою триходівкою заплутали захист Інтера. Завершальний удар американця вийшов невдалим. Це була просто репетиція. За кілька хвилин Кулусевскі видряпав м'яч на лівому фланзі й покотив на Локателлі. Подача Мануеля була не найкращою, але Мората наздогнав і навісив уже з протилежного флангу. Маккені чомусь опинився на лінії воротарського на самоті і без проблем залишив Хандановіча не при справах. Не було шансів у голкіпера – 0:1.

Ювентус за інерцією ще якийсь час поатакував, а потім почав притискатися до своїх воріт. З цим Інтером так робити не можна. Він здатен атакувати інтенсивно та різноманітно. От і не витримав тиску Де Шільйо. Захисник банально не встиг до м'яча і вдарив Джеко по нозі. Пенальті. Лаутаро підійшов до позначки і виконав усе бездоганно. На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Другу половину активніше почав Ювентус. Рабйо продерся лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик, де м'яч прилетів до Бернардескі. Федеріко одразу пробив метрів із десяти в ближній нижній кут, але трохи не влучив у площину. Буквально в наступній атаці Феде мав ще один шанс. Вінгер з правого флангу змістився до центру і метрів з п'ятнадцяти зарядив у дальню дев'ятку, але м'яч просвистів над поперечиною.

Це була лише реклама від туринців. Далі Інтер повільно, але впевнено встановлював своє володарювання на полі. Моменти біля воріт Періна з'являлися один за одним. Дюмфріс ледь не переправив м'яч у дев'ятку після класного навісу Чалханоглу. Два чудові шанси були у Перешіча. Потужно стріляв Джеко. Роботи у голкіпера Ювентуса було з надлишком. Знову щось створювати в атаці гості почали аж після 75-ї хвилини, коли на полі з'явився Пауло Дибала. Проте ці спроби були надто кволими, але й Інтер також почав робити ставку на обережність. Гра закономірно перейшла в овертайм.

Здавалося, уникнути серії пенальті хотів лише Санчес. Чилієць двічі міг карати Юве за помилки захисників, але пробачав. Зрештою, щедрість має межі. На третій раз Алексіс таки відправив м'яч у сітку і приніс Інтеру Суперкубок. Востаннє "нерадзуррі" вигравали цей трофей 11 років тому.

Шевченко з нервами повертається на Сан-Сіро, Ель Класіко в Азії, Клоппа підозрюють в брехні – анонс кубкового мідвіку