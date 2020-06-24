Интер в матче с двумя пенальти и удалением упустил победу над Сассуоло на последних минутах: Серия А, 27 тур, среда

В среду в рамках 27-го тура состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 27-й тур

Интер – Сасуоло – 3:3

Голы: Лукаку, 41 (пен.), Бираги, 45+1, Валеро, 86 – Капуто, 4, Берарди, 81 (пен.), Маньяни, 89

Удаление: Шкриняр, 90+3 (Интер, вторая желтая карточка)

Рома – Сампдория – начало матча в 22:45

Парма уничтожила Дженоа, Наполи уверенно одолел Верону, Кальяри вырвал победу у СПАЛа: Серия А, 27 тур

Сассуоло уже на четвертой минуте шокировал футболистов Интера: Филипп Джуричич на бешеной скорости доставил круглого с центра поля в штрафную соперника и выверенным пасом нашел в районе одиннадцатиметровой отметки Франческо Капуто, которому осталось лишь переиграть Самира Хандановича.

"Змеи", кроме выстрела Алексиса Санчеса впритирку со стойкой, фактически не создали ни одного опасного момента у ворот Андреа Консильо. В конце матча Жереми Бога грязным подкатом в собственной штрафной "наказал" свою команду одинацятиметровим – Ромелу Лукаку не ошибся и сравнял счет в матче. Не дав опомниться "черно-зеленым" гости до перерыва забили второй раз: Кристиано Бираги ворвался во вратарскую площадку соперника по левому флангу и мощно пробил мимо голкипера.

Второй тайм прошел практически в равной борьбе, хотя шансов забить было больше у хозяев. Под конец матча Янг, который вышел на замену, сфолил в своей штрафной и Берарди с пенальти снова сравнял счет. Но не успели гости как следует отпраздновать взятие ворот, как получили третий гол – после подачи со штрафного Борха Валеро ногой переправил круголого в сетку ворот.

Однако и это не стало финальной точкой: за минуту до окончания основного времени Джанджакомо Маньяни в который раз сумел выровнять положение команд. На 93 минуте Милан Шкриняр получил вторую желтую карточку и оставил Интер в меньшинстве, однако это уже не имело значения – судья дал финальный свисток. Боевая и довольно неожиданная ничья для Интера.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ