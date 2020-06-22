Милан разгромил Лечче с Шаховым, Фиорентина в меньшинстве не справилась с аутсайдером: Серия А, 27 тур, понедельник

В понедельник играют три поединка чемпионата Италии. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 27-й тур

Лечче – Милан – 1:4

Голы: Манкозу, 54 (пенальти) – Кастильехо, 26, Бонавентура, 55, Ребич, 57, Леау, 72

Фиорентина – Брешия – 1:1

Голы: Песселья, 29 – Ал. Доннарумма, 17 (пенальти)

Удаление: Касерес, 70 (Ф, вторая желтая)

Болонья – Ювентус – начало матча в 22:45

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Милан открыл счет в середине первого тайма, когда мощный прострел Чалханоглу с линии вратарской замкнул Саму Кастильехо. Однако, на старте второй половины игры Лечче отыгрался. Это Марко Манкозу в издевательской манере реализовал одиннадцатиметровый. Однако, длительного равновесия не получилось.

В течение трех минут "россонери" забили дважды. Сначала Джакомо Бонавентура добил мяч в сетку после сейва Габриэла. А потом Анте Ребич убежал на свидание с голкипером после передачи Чалханоглу и спокойно переиграл оппонента. Добил "желто-красных" Рафаэл Леау. Португалец только появился на поле и почти сразу замкнул головой прицельный навес Конти – 1:4.

К слову, украинец Евгений Шахов появился на поле лишь на 87-й минуте, заменив автора забитого мяча. Это 17-й матч полузащитника в чемпионате.

А во Флоренции команды обменялись голами еще до перерыва. Первыми забили гости. На 17-й минуте Альфредо Доннарумма спокойно реализовал пенальти за фол Касереса. "Фиалки" отыгрались после стандарта на 29-й минуте: Пульгар подал угловой на дальнюю штангу, а там Херман Песселья переиграл всех на втором этаже.

Флорентийцы продолжали больше атаковать и во втором тайме, но воплотить свое преимущество в голы не смогли. "Приложился" к этому и Касерес, который на 70-й заработал вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

Турнирная таблица чемпионата Италии