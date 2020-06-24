Інтер у матчі з двома пенальті та вилученням втратив перемогу над Сассуоло на останніх хвилинах: Серія А, 27 тур, середа

У середу в рамках 27-го туру відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 27-й тур

Інтер – Сасуоло – 3:3

Голи: Лукаку, 41 (пен.), Бірагі, 45+1, Валеро, 86 – Капуто, 4, Берарді, 81 (пен.), Маньяні, 89

Вилучення: Шкріняр, 90+3 (Інтер, друга жовта картка)

Рома – Сампдорія – початок матчу о 22:45

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Сассуоло вже на четвертій хвилині шокував футболістів Інтера: Філіп Джурічіч на шаленій швидкості доставив круглого з центра поля до штрафного майданчика суперника і вивіреним пасом знайшов у районі одинадцятиметрової позначки Франческо Капуто, якому залишилось лише переграти Саміра Хандановіча.

"Змії", окрім пострілу Алексіса Санчеса впритул зі стійкою, фактично не створили жодного небезпечного моменту біля воріт Андреа Консільї. Наприкінці матчу Жеремі Бога брудним підкатом у власному штрафному майданичку "покарав" свою команду одинацятиметровим – Ромелу Лукаку не схибив і зрівняв рахунок у матчі. Не давши оговтатись "чорно-зеленим" гості до перерви забили вдруге: Крістіано Бірагі увірвався у воротарський майданчик суперника лівим флангом і потужно пробив повз голкіпера.

Другий тайм пройшов практично у рівній боротьбі, хоча шансів забити було більше у господарів. Під кінець матчу Ешлі Янг, який вийшов на заміну, сфолив у власному штрафному майданчику і Доменіко Берарді з пенальті знову зрівняв рахунок. Та не встигли гості як слід відсвяткувати взяття воріт, як отримали третій гол – після подачі зі штрафного Борха Валеро ногою переправив круголого у сітку воріт.

Однак і це не стало фінальною крапкою: за хвилину до закінчення основного часу Джанджакомо Маньяні вкотре зумів вирівняти становище команд. На 93 хвилині Мілан Шкріняр отримав другу жовту картку і залишив Інтер у меншості, однак це вже не мало значення – суддя дав фінальний свисток. Бойова і доволі несподівана нічия для Інтера.

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