Наполи на выезде уверенно одолел Верону, Кальяри в добавленное время вырвал победу у СПАЛа: Серия А, 27 тур, вторник

Во вторник 27-й тур чемпионата Италии продолжился четырьмя поединками. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 27-й тур

Верона – Наполи – 0:2

Голы: Милик, 38, Лосано, 90

СПАЛ – Кальяри – 0:1

Гол: Симеоне, 90+3

Дженоа – Парма – начало матча в 22:45

Торино – Удинезе – начало матча в 22:45

Ювентус переиграл Болонью, Милан разгромил Лечче с Шаховым Серия А, 27 тур, понедельник

Верона на своем поле принимала соседа по турнирной таблице Наполи. Свежеиспеченный обладатель Кубка Италии весь первый тайм владел игровым преимуществом, однако соперник значительно превосходил подопечных Дженнаро Гаттузо по ударам и угловыми. В конце концов, под конец первой сорокапятиминутки "партенопейцам" удалось открыть счет в матче: банальный навес с углового Маттео Политано уверенно замкнул польский форвард команды Аркадиуш Милик.

После перерыва Верона побежала отыгрываться и даже забила, однако арбитр с помощью системы VAR разглядел игру рукой у ​​Давиде Фараони и взятие ворот отменил. А на последней минуте основного времени гол-близнец с углового забил вышедший на замену Ирвинг Лосано, поставив в матче жирную точку.

Аталанта – Сассуоло: Малиновский сконфузился, но приблизил супершанс, удаление Гасперини как символ, 70-летний рекорд

Аутсайдер турнирной таблицы СПАЛ надеялся улучшить свое турнирное положение в матче с Кальяри. Подопечным Луиджи Ди Бьяджо некуда было отступать, они владели игровым преимуществом, хотя острее выглядели гости.

"Матч без моментов" уверенно шел к ничьей, пока на третьей добавленной минуте Джованни Симеоне головой не замкнул передачу Гальвао Жоао Педро, который сумел выцарапать мяч в самом углу штрафной. Неожиданная и не совсем логичная победа гостей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ