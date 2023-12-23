У суботу 17-й тур чемпіонату Італії завершували декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 17-й тур

Інтер – Лечче – 2:0

Голи: Біссек, 43, Барелла, 78

Вилучення: Банда, 84 (Лечче, червона картка)

Верона – Кальярі – 2:0

Голи: Нгонж, 53, Джуріч, 90

Вилучення: Макумбу, 52 (Кальярі, друга жовта картка)

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Інтер на своєму полі здолав Лечче. Лідер Серії А попри низку хороших моментів зумів розпакувати ворота суперника лише наприкінці першого тайму. По перерві гості вимагали пенальті за гру рукою, але VAR порушення не помітив.

Зрештою, на екваторі другої сорокап'ятихвилинки "нерадзуррі" забили вдруге, фактично знявши питання щодо переможця. За 5 хвилин до завершення основного часу салентійці залишились у меншості і господарі впевнено довели гру до перемоги. Як наслідок, Інтер набрав 44 очки і закріпився на вершині Серії А – навіть гіпотетична поразка від Дженоа в останньому матчі цього року залишить команду Індзагі зимовим чемпіоном. Лечче з 20-ма пунктами дванадцятий.

Верона у битві аутсайдерів здолала Кальярі. Перший тайм минув без голів, а по перерві Макумбу заробив другу жовту картку і залишив гостей у меншості. Вже за хвилину веронці вийшли вперед, а на останній хвилині добили суперника. Перемога дозволила Вероні покинути передостанню сходинку і піднятись одразу на шістнадцятий щабель, Кальярі опустився у зону вильоту.

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