Италия, Серия А, 17-й тур

Болонья – Аталанта – 1:0

Гол: Фергюсон, 86

Торио – Удинезе – 1:1

Голы: Илич, 88 – Саррага, 81

Исторический гол юноши закрутил интригу в битве за Скудетто – Ювентус одолел Фрозиноне, вплотную приблизившись к вершине

Болонья не проигрывает уже в пяти матчах подряд (4 победы при 1 ничьей). На этот раз подопечные Тьягу Мотты на своем поле одолели Аталанту, забив единственный гол в конце встречи – Фергюсон выпрыгнул выше других после подачи с углового и головой вколотил сферу в сетку. Как следствие, Болонья набрала 31 очко и поднялась в зону Лиги чемпионов, Аталанта с 26-ю пунктами седьмая.

Торино на последних минутах спас ничью с Удинезе. Команды оставили решение отношений на последнюю десятиминутку. Гости первыми вышли вперед и зародили у болельщиков надежду на первую победу за последние шесть поединков. Однако, удержать свои ворота на замке не сумели. Удинезе продолжает балансировать над зоной вылета, в свою очередь Торино закрепился на экваторе турнирной таблицы.

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