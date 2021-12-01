Миланский Интер справился со Специей (2:0) в 15 туре Серии А. Обзор матча и игры Виктора Коваленко читайте на "Футбол 24".

Тьягу Мотта экспериментирует со схемами. Сегодня он выставил Специю в 5-3-2. Виктор Коваленко, традиционно появившись в стартовом составе, играл в полузащите ближе к правому флангу. Матч обещал быть трудным для гостей, в частности для Коваленко. Интер набрал хороший ход и не планировал давать аутсайдеру никаких шансов.

"Нерадзурри" сразу взяли мяч под контроль и начали расшатывать глубокую оборону Специи. Хозяева искали свободные зоны, Чалханоглу и Шкриняр отдавали передачи между линиями, активно работали фланги. Специи не хватало организованности – постоянно проваливалась 14 зона (перед штрафной площадью).

Интер строил качественные атаки, но долго не мог забить. Удары Корреа и Дюмфриса потянул голкипер, а Лаутаро не попал в створ. В конце первого тайма команда Симоне Индзаги все же забила, прорвав оборону Специи через центр. Лаутаро пяткой отбросил под удар Гальярдини, а тот расстрелял ворота.

Страдала специя, страдал Коваленко. Ему приходилось работать без мяча, а Виктор не силен в позиционной обороне. И моментов для контратак было мало. До перерыва украинец всего 15 раз встретился с мячом. Но умудрился отдать две передачи под удар.

Первая – ничего особенного, а вот вторая могла стать результативной. Виктор отлично подал с углового, Амьян прицельно пробил головой, но Ханданович вытащил мяч из угла. Специя реально имела шанс отыграться благодаря Коваленко.

Украинец ушел с поля в середине второго тайма, не получив после перерыва никакого шанса себя проявить. Его заменил капитан Маджоре. Коваленко получил среднюю оценку – 6.7. Сегодня Виктору объективно было тяжело, но он создал лучший момент команды (удар Амьяна потянул на 0.14xG, в целом Специя заработала 0.37xG).

Специя во втором тайме практически не переходила центр поля. Можно вспомнить только дальний удар Маная. Интер все контролировал и продолжал создавать шансы. Корреа пальнул в перекладину, Лаутаро снова пробил в руки голкиперу, а затем эффектно подыграл Чалханоглу. В итоге гости закрепили преимущество с пенальти, который реализовал Мартинес.

Опорная зона Специи проваливалась со страшной частотой. Коваленко, Сала, Гьяси, а затем и Бурабия с Маджоре не успевали за оппонентами. Для гостей уже большая удача, что они избежали разгрома. Хотя на последних минутах Специя организовала несколько неплохих атак.

Интер набрал 34 очка и поднялся на второе место Серии А, обойдя Милан. У Наполи на один балл больше и матч в запасе. Специя осталась на 17 месте с одним очком преимущества над зоной вылета.

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