Міланський Інтер впорався зі Спецією (2:0) у 15 турі Серії А. Огляд матчу та гри Віктора Коваленка читайте на "Футбол 24".

Тьягу Мотта експериментує зі схемами. Сьогодні він виставив Спецію в 5-3-2. Віктор Коваленко, традиційно з'явившись у стартовому складі, грав у півзахисті ближче до правого флангу. Матч обіцяв бути важким для гостей, зокрема для Коваленка. Інтер набрав хороший хід і не планував давати аутсайдеру жодних шансів.

"Нерадзуррі" відразу взяли м'яч під контроль і почали розхитувати глибоку оборону Спеції. Господарі шукали вільні зони, Чалханоглу та Шкріняр віддавали передачі між лініями, активно працювали фланги. Спеції бракувало організованості – постійно провалювалася 14 зона (перед штрафний майданчиком).

Інтер будував якісні атаки, але довгий час не міг забити. Удари Корреа та Дюмфріса потягнув голкіпер, а Лаутаро не влучив у площину. Наприкінці першого тайму команда Сімоне Індзагі все ж забила, прорвавши оборону Спеції через центр. Лаутаро п'ятою відкинув під удар Гальярдіні, а той розстріляв ворота.

Страждала Спеція, страждав Коваленко. Йому доводилося працювати без м'яча, а Віктор не сильний у позиційній обороні. І моментів для контратак було обмаль. До перерви українець лише 15 разів зустрівся з м'ячем. Але примудрився віддати дві передачі під удар.

Перша – нічого особливого, а от друга могла стати результативною. Віктор чудово подав з кутового, Ам'ян прицільно пробив головою, але Хандановіч витягнув м'яч кута. Спеція реально мала шанс відігратися завдяки Коваленку.

Українець пішов з поля в середині другого тайму, не отримавши по перерві жодного шансу себе проявити. Його замінив капітан Маджоре. Коваленко отримав середню оцінку – 6.7. Сьогодні Віктору об'єктивно було важко, але він створив найкращий момент команди (удар Ам'яна потягнув на 0.14xG, загалом Спеція заробила 0.37xG).

Спеція в другому таймі майже не переходила центр поля. Можна пригадати тільки дальній удар Маная. Інтер все контролював і продовжував створювати шанси. Корреа пальнув у поперечину, Лаутаро знову пробив у руки голкіперу, а потім ефектно підіграв Чалханоглу. У підсумку гості закріпили перевагу з пенальті, який реалізував Мартінес.

Опорна зона Спеції провалювалася зі страшною частотою. Коваленко, Сала, Г'ясі, а потім і Бурабія з Маджоре не встигали за опонентами. Для гостей вже великий успіх, що вони уникли розгрому. Хоча на останніх хвилинах Спеція організувала кілька непоганих атак.

Інтер набрав 34 очки та піднявся на друге місце Серії А, обійшовши Мілан. У Наполі на один бал більше та матч у запасі. Спеція залишилася на 17 місці з одним очком переваги над зоною вильоту.

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