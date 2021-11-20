Исторически Специя неудачно играет с Аталантой. За 14 предыдущих матчей "орлята" побеждали лишь однажды, потерпев шесть поражений. Следует заметить, что львиная доля этих поединков состоялась еще в первой половине ХХ века. До сегодняшнего дня команды лишь дважды встречались в рамках Серии А. В прошлом сезоне подопечные Джан Пьеро Гасперини дома победили, а на выезде была зафиксирована безголевая ничья.

Бергамаски вышли на поле Атлети Адзурри д'Италия с желанием улучшить статистику домашних матчей. В текущей кампании в родных стенах Аталанта выиграла всего два из восьми официальных поединков. Специя казалась удобным для этого соперником. "Орлята" далеки от стабильности и находятся вблизи зоны вылета. Со стартовым свистком мяч под контроль забрала Аталанта. Правда, обычной быстрой и интенсивной игры от команды Гасперини мы не видели. "Нерадзурри" неторопливо разыгрывали свои атаки. Наносили удары с неочевидных позиций. Словом, совсем не пользовались своим преимуществом.

У Специи мало что удавалось. Банально дойти до чужой штрафной – та еще задача. Первый угловой ничего гостям не дал. А дальше – шок! Даниэле Верде в очередной раз продемонстрировал свое умение классно бить издалека. Муссо справился с выстрелом итальянца, переведя в перекладину. Мяч перелетел через Коваленко и отскочил к Нзола, которого совсем никто не накрыл. Анголец выждал и мощно пробил в ближний угол. Специя повела.

Забитый мяч окрылил "орлят". Они провели несколько перспективных атак и... пропустили. Дзаппакоста, зажатый у линии двумя соперниками, сумел проскочить мимо них. Дальше уже никто не помешал итальянцу прострелить вдоль линии вратарской. Там Сапата пробить не смог, но так даже лучше. Колумбиец сосредоточил внимание защитников на себе, и никто не смог помешать Пашаличу переправить мяч в сетку.

После 10-минутного всплеска игра снова успокоилась. Специя действовала организованно и осторожно. Зоны для атак Аталанты были перекрыты. Мяч надолго задерживался у защитников. Зато после ошибок включались скорости. Гости выбегали 5 в 3, но Нзола не сумел должным образом продлить или завершить атаку. В ответ промчался к чужим воротам Дзаппакоста. Итальянец решил пробивать сам. Получилось очень неточно.

В середине тайма Специя чуть ли не в первый раз массированно зажала Аталанту на собственной трети. С позиционными атаками у подопечных Тиагу Мотты пока большие проблемы. Именно после них они снова пропустили. Даже дважды. Поначалу все завершилось пенальти за игру рукой Христова. Проведель справился с первым ударом Сапаты. Однако Эрлич, выбивший мяч на угловой, слишком рано вбежал в штрафную. Вторую попытку Дуван использовал лучше – 2:1. Через несколько минут снова контратака хозяев. Сапата оторвался от защитников и выкатил под удар Пашаличу. Дубль хорвата подчеркнул беспомощность Специи.

Вторую половину активнее начали гости. В частности, Виктор Коваленко простреливал с правого фланга – мяч под свой контроль забрал Хуан Муссо. В ответ бергамаски организовали пожар в чужой штрафной. После передачи Иличича из очень перспективной позиции пробивал Пашалич. Защита курьезно отбилась. Претензии на еще один пенальти отверг рефери – штрафной удар в противоположную сторону за фол Сапаты.

Такое активное начало тайма было заблуждением. Далее команды решили не поддерживать подобный темп. Много фолов, травмы, паузы... А где же моменты? Тренеры попытались изменить ситуацию рядом замен. Здесь отметим выход на поле Руслана Малиновского. В то же время Виктор Коваленко ушел отдыхать. Одновременно украинцы провели в игре всего четыре минуты.

Время шло, а моментов больше не становилось. Аталанту все устраивало. Специя, откровенно, не та команда, которая способна на феерические камбеки против соперников подобного уровня. Бергамаски в эконом-режиме доигрывали матч, но были готовы ужалить при первой же возможности. В первой же контратаке. Так забил Муриель, обыгравшись с Пашаличем. Так завершил разгром Малиновский. Руслан в очередной раз точно пробил из-за пределов штрафной. Гости смогли еще раз ответить. В компенсированное время после подачи с углового дубль оформил Нзола. Наконец-то, команда Джан Пьеро Гасперини прервала 4-матчевую безвыигрышную серию на своем поле во всех турнирах.

Благодаря этой победе Аталанта увеличила свои активы до 25 набранных очков. Бергамаски догнали Интер, но не смогли покинуть четвертое место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь Специя осталась на 16-й строчке и даже рискует по итогам тура опуститься в зону вылета, если Дженоа и Сампдория выиграют свои матчи против Ромы и Салернитаны соответственно.