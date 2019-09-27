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Интер установил рекордный показатель по доходу

09:43 65 Читати українською
Интер установил рекордный показатель по доходу
ФК Интер / Фото Calciomercato

Финансовое положение Интера ощутимо улучшилось за последний год.

Миланский клуб значительно пополнил свою казну по итогам сезона 2018/19, сообщает ANSA.

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Доход Интера за прошлый сезон составляет 415 млн евро, что на 20% больше предыдущего сезон (346 млн).

Напомним, итальянским клубом владеет китайская компания Suning Group.

Кроме положительной динамики по финансам, Интер также демонстрирует удачный старт в Серии А, возглавляя турнирную таблицу после 5-ти туров.

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