Интер установил рекордный показатель по доходу

Финансовое положение Интера ощутимо улучшилось за последний год.

Миланский клуб значительно пополнил свою казну по итогам сезона 2018/19, сообщает ANSA.

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Доход Интера за прошлый сезон составляет 415 млн евро, что на 20% больше предыдущего сезон (346 млн).

Напомним, итальянским клубом владеет китайская компания Suning Group.

Кроме положительной динамики по финансам, Интер также демонстрирует удачный старт в Серии А, возглавляя турнирную таблицу после 5-ти туров.

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