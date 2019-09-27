Інтер встановив рекордний показник за прибутком

Фінансове становище Інтера відчутно покращилось протягом останнього року.

Міланський клуб значно поповнив свою казну за підсумками сезону 2018/19, повідомляє ANSA.

Прибуток Інтера за минулий сезон становить 415 млн євро, що на 20% більше за попередній сезон (346 млн).

Нагадаємо, італійським клубом володіє китайська компанія Suning Group.

Окрім позитивної динаміки щодо фінансів, Інтер також демонструє вдалий старт у Серії, очолюючи турнірну таблицю після 5-ти турів.