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Інтер встановив рекордний показник за прибутком

09:29 289 Читать на русском
Інтер встановив рекордний показник за прибутком
ФК Інтер / Фото Calciomercato

Фінансове становище Інтера відчутно покращилось протягом останнього року.

Міланський клуб значно поповнив свою казну за підсумками сезону 2018/19, повідомляє ANSA.

Прибуток Інтера за минулий сезон становить 415 млн євро, що на 20% більше за попередній сезон (346 млн).

Нагадаємо, італійським клубом володіє китайська компанія Suning Group.

Окрім позитивної динаміки щодо фінансів, Інтер також демонструє вдалий старт у Серії, очолюючи турнірну таблицю після 5-ти турів.

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Теги
Рекорди футбольні фінанси Інтер Інтер Італія
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