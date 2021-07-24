Миланский гранд не готов даром прощаться с Ромелу Лукаку – одной из главных звезд.

"Нерадзурри" обновили ценник на 28-летнего бомбардира. Теперь продать Лукаку Интер готов лишь за более чем 120 млн евро, информирует Tuttosport.

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В клубе убеждены, что такая сумма должна отпугнуть потенциальных покупателей, ведь "нерадзурри" уже не настроены на его продажу. Ранее были разговоры, что Интер отпустит Ромелу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но после ухода Ашрафа Хакими в ПСЖ такой потребности нет.

Заметим, сейчас главным претендентом на бельгийского игрока является лондонский Челси, за который он когда-то выступал.

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