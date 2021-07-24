Міланський гранд не готовий задарма прощатись з Ромелу Лукаку – однією з головних зірок.

"Нерадзуррі" оновили цінник на 28-річного бомбардира. Тепер продати Лукаку Інтер готовий лише за понад 120 мільйонів євро, інформує Tuttosport.

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У клубі переконані, що така сума має відлякати потенційних покупців, адже "нерадзуррі" вже не налаштовані на його продаж. Раніше були розмови, що Інтер відпустить Ромелу, щоб розвантажити зарплатну відомість, але після відходу Ашрафа Хакімі в ПСЖ такої потреби немає.

Зауважимо, наразі головним претендентом на бельгійського гравця є лондонський Челсі, за який він колись виступав.

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