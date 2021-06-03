"Я остаюсь в Интере. Я уже разговаривал с человеком, который станет нашим новым тренером. Возможно, я еще не должен этого говорить, но это был очень положительный разговор.

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Задача состоит в том, чтобы снова выиграть чемпионат. Я чувствую себя хорошо в Интере, наконец-то выиграл трофей. Мне очень понравилось, но я хочу сделать это еще раз, на этот раз с заполненным Сан-Сиро", – сказал Лукаку в эфире VTM.

К слову, после триумфального сезона Интер попрощался с Антонио Конте. Новым главным тренером должен стать Симоне Индзаги, но об этом назначении до сих пор не объявили официально.

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