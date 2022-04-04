Интер установил историческое достижение: видеообзор матча против Ювентуса
14:35 - Читати українською
Интер минимально одолел Ювентус (1:0) в 31-м туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
45+4’ Хакан Чалханоглу
Ювентус тотально доминировал, но в итоге уступил. Единственный гол в свой актив записал Хакан Чалханоглу с пенальти в конце первого тайма.
Ювентус проиграл Интеру и прощается с надеждами на чемпионство – украинка вдохновила Щенсны, но Индзаги повезло
Благодаря победе Интер стал первой командой в истории, дважды обыгравшей "Старую синьору" на Ювентус Стедиум. Арену открыли в 2011 году, а впервые на ней Ювентус проиграл "нерадзурри" еще в 2012 году.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter