Интер минимально одолел Ювентус (1:0) в 31-м туре Серии А. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Ювентус тотально доминировал, но в итоге уступил. Единственный гол в свой актив записал Хакан Чалханоглу с пенальти в конце первого тайма.

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