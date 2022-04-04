Інтер мінімально здолав Ювентус (1:0) у 31-му турі Серії А. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Ювентус тотально домінував, але у підсумку поступився. Єдиний гол у свій актив записав Хакан Чалханоглу з пенальті наприкінці першого тайму.

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Завдяки перемозі Інтер став першою командою в історії, яка двічі обіграла "Стару синьйору" на Ювентус Стедіум. Арену відкрили у 2011 році, а вперше на ній Ювентус програв "нерадзуррі" ще у 2012-му.