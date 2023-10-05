В ближайшее время Димарко продлит свой контракт с Интером на улучшенных условиях, информирует Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, зарплата игрока вырастет в два раза – минимум до 4 миллионов евро. Сообщается, что оклад игрока будет постепенно повышаться из года в год, хотя ему тяжело будет выйти на уровень зарплат Лаутаро Мартинеса, Маркуса Тюрама и Хакана Чалханоглу, которые зарабатывают 6 млн евро в год.

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В такой способ боссы "нерадзурри" хотят поощрить игрока сборной Италии за его вклад в успех команды – по итогам прошлого сезона Федерико был назван лучшим левым латералем Лиги чемпионов.

Действующий контракт Димарко рассчитан до лета 2026 года. Сейчас игрок зарабатывает чуть более 2 млн евро, не считая бонусов.

Напомним, что Димарко является воспитанником Интера. Он с детства болеет за "нерадзурри", в связи с чем пользуется особенной популярностью среди болельщиков миланского клуба.

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