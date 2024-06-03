УЕФА объявил арбитров на дуэль между польской и украинской командами.

Товарищеский матч между Польшей и Украиной будет обслуживать английская бригада судей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери выступит 40-летний Эндрю Мэдли, который ранее ни разу не судил матчи украинских команд или сборных. На линиях ему будут помогать Харри Леннард и Иан Хассин. Резервным арбитром будет Крейг Поусон.

К слову, именно Мэдли был главным на финале Кубка Англии, в котором Манчестер Юнайтед одолел Манчестер Сити (2:1).

Напомним, поединок между Польшей и Украиной состоится в пятницу, 7 июня. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Этот спарринг станет для команды Сергея Реброва вторым (3 июня "сине-желтые" сыграют с Германией). Завершит свою подготовку к Евро-2024 Украина матчем с Молдовой (11 июня).

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