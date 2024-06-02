Увидев матч регулярного чемпионата Италии в календаре за 12 дней до Евро-2024, обычный болельщик должен был бы сильно удивиться. Такой поворот в планировании сезона можно было бы назвать курьезным, ведь 29-й тур проводили аж в середине марта. Впрочем, смешного в этой ситуации было мало.

17 марта игру перенесли из-за смерти Джо Бароне – генерального директора Фиорентины. Тогда командам было не до футбола, а потом найти свободную дату было нереально. Аталанта с того времени провела 17 матчей, в конце концов выиграв Лигу Европы. Да и Фиорентина завершила евросезон аж в финале Лиги конференций.

Для "фиалок" перенесенный поединок уже не имел турнирного значения. Подопечные Винченцо Итальяно в любом случае оставались восьмыми, гарантировав себе участие в Лиге конференций. Бергамаски же имели шанс завоевать четвертую бронзу в Серии А – для этого надо было побеждать флорентийцев.

Впрочем, команда не смогла положить медали в кубок ЛЕ. Вместо этого футболисты устроили бешеную перестрелку в первом тайме, организовав 5 голов – Фиорентина была точнее, отличившись трижды. Белотти открыл счет уже на 6-й минуте, замкнув навес в центр штрафной.

Лукман сравнял на 12-й, реализовав выход один на один, однако всего через семь минут Гонсалес восстановил перевес гостей. Нико эффектно замкнул кросс с левого фланга, пробив в дальний угол с рикошетом от стойки. "Богиня" восстановила статус-кво аж на 42-й в результате проникающего паса Лукмана и удара Скальвини с левого края штрафной.

Гостей подводил 18-летний голкипер Мартинелли, ставший самым молодым вратарем "фиалок" в Серии А в 3-очковую эру. Кроме того, Томаззо стал первым футболистом 2006 года рождения в чемпионате Италии. Тем не менее, его неуверенность не помешала Фиоре – на 45+1 Белотти расстрелял ворота благодаря удачному рикошету. 2:3.

Во втором тайме забивать могли обе команды. В частности, Дункан запорол выход один на один, а Скамакка пробивал головой с линии вратарской – Мартинелли спас. Были и другие моменты, но счет не изменился. Финальный свисток зафиксировал победу флорентийцев. Еще одной неприятностью для бергамасков стала травма Скальвини, которого пришлось заменить в конце встречи.

Аталанта не смогла выйти на третью позицию, завершив в топ-4. Бронзовые медали Серии А в сезоне 2023/24 взял Ювентус!

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