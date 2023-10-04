"Трубин – отличный вратарь. Мы уже встречались несколько раз, когда он был в Шахтере, он тоже всегда спасал. Анатолий провел отличную игру, и я его поздравил.

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Мы стремились одержать победу на глазах наших болельщиков. Интер во втором тайме продемонстрировал отличный характер и сильное желание побеждать. Надо повышать уровень, этот турнир требует от нас этого", – сказал Лаутаро в эфире Sky Sport.

К слову, аргентинец в составе Интера уже четырежды противостоял украинскому голкиперу. Дважды в этих матчах Анатолий Трубин оставлял свои ворота "сухими", а Лаутаро пока не забил ни одного мяча.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.