Сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 проведет товарищеский матч с Германией. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Матч Германия – Украина состоится сегодня, 3 июня, на стадионе Макс Морлок в Нюрнберге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Германия – Украина: конференция Реброва – о "похмелье" Лунина, двойное усиление и возможные изменения заявки на Евро

Вот мы и дождались возвращения матчей сборной. Первым спарринг-партнером Украины перед Евро-2024 станет Германия – Кстати, свой путь во главе национальной команды Сергей Ребров именно в матче с Бундестим всего год назад. С того времени наш соперник претерпел серьезные изменения.

Юлиан Нагельсманн создает новую сборную Германии

Во-первых, прошлым летом Манншафт возглавлял Ханси Флик, однако в сентябре 2023-го на его место неожиданно пришел Юлиан Нагельсманн. Во-вторых, в сборную после 3-летнего отсутствия вернулся Кроос, который отдал ассист уже через 3 секунды после камбека – причем в матче с Францией.

В-третьих, Бундестим масштабно обновилась в кадровом плане. Мимо заявки на Евро-2024 пролетели такие исполнители, как Хуммельс, Брандт, Адееми, Вернер, Гнабри и Горецка. Только отказ от Леона не удивляет, ведь тот имеет проблемы в игре без мяча – а для Юлиана Нагельсманна контроль центра поля имеет огромное значение. По всем остальным решениям можно долго спорить, хотя логика в них есть.

При этом на турнире могут сыграть сразу пять футболистов из Штутгарта – Нюбель (голкипер), Антон, Миттельштадт (защитники), Фюрих (хавбек) и Ундав (форвард). Также в команду попали 19-летний полузащитник Павлович из Байера и 21-летний форвард Байер из Хоффенхайма. Вообще, на фоне суперзвездных заявок топ-сборных состав Германии выглядит довольно скромно.

Бундестим имеет очень сильную атаку, но во всем остальном есть нюансы

Под руководством Юлиана Нагельсманна сборная провела спарринги с США, Мексикой, Турцией, Австрией, Францией и Нидерландами, забив 11 голов при 9 пропущенных. Победили только двух последних и американцев, но то такое. Команда экспериментировала.

Где-то Германия давала интенсивный прессинг в схеме 4-2-4, а где-то избегала рисков при давлении без мяча. Где-то Германия доминировала, а где-то устраивала "качели". Из систематического позитива стоит отметить высокую вариативность в атаке.

Вингеры перенасыщают центральную зону, создавая там большинство и путая опекунов, а пространство на флангах атакуют фулбеки. Наличие таких футболистов, как Кроос, Вирц, Мусиала, Гюндоган или Хаверц позволяет всегда проверять как ширину / глубину, так и работать между линиями – открывания и точные пасы будут всегда. Именно в этом кроется главная сила нынешней Бундестим.

Тем не менее, у Манншафта остаются вопросы по качеству обороны. Пара центрбеков Рюдигер – Та в принципе не выглядит слишком надежно, а в спаррингах постоянно возникали проблемы взаимодействия между футболистами. Было много свободных зон. Как следствие, Мексика и Австрия забили немцам по два гола, турки отгрузили аж три, а единственный "сухой" матч был проведен с французами.

Сергей Ребров не удивил заявкой. Или удивит игрой?

Спарринг против Германии важен для Украины по двум причинам. Во-первых, необходимо просто выйти на поле, восстановить связи и отработать какие-то тактические задумки. Во-вторых, поединок в Нюрнберге моделирует для "сине-желтых" интенсивность и гибкость бельгийской сборной, с которой нам предстоит сыграть в 3-м туре Евро-2024. В тактическом же плане эти коллективы несколько разные.

Расширенная заявка Сергея Реброва почти не удивила. В нее попали все, кто и должен был бы туда попасть. Определенные дискуссии существовали только относительно отсутствия Пихаленка, Сикана и Ярмолюка.

Понять отсутствие вышеупомянутой тройки нетрудно. Александр никогда и не был основным в национальной команде, а Даниил менее гибкий и знакомый тренерскому штабу, чем Ванат. Егор же является "восьмеркой", причем с профайлом Зинченко/Судакова – третий такой же не нужен. Хотя раньше в сборной всегда давали одно "талисманское" место для молодежи.

Очень интересно взглянуть, будет ли Украина прессинговать Германию – и если будет, то каким образом. В матчах с грандами "сине-желтые" чаще выбирали вариант среднего блока, включая давление лишь на отдельных отрезках встречи. Впрочем, опыт Турции и Австрии говорит о серьезной уязвимости Бундестим под высоким прессингом – немцы без Крооса задыхались, пуляя лонгболы и потерпев два поражения.

Кадровая ситуация

Сборная Украины, к счастью, нет травмированных футболистов. Судаков и Миколенко, которые имели повреждения, уже вернулись в финальную заявку – их вполне можно ожидать в основе. Зато не сыграет Лунин, который празднует победу в ЛЧ и который получил на это разрешение от Сергея Реброва.

Юлиан Нагельсманн тоже не может рассчитывать на финалистов ЛЧ. Таким образом с Украиной не сыграют Рюдигер, Кроос, Шлоттербек и Фюллькруг. Первые две потери особенно болезненны для игры Бундестим.

Ориентировочные составы на матч Германия – Украина

Германия: Нойер – Киммих, Антон, Та, Миттельштадт – Гросс, Андрих – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Цыганков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Результат сегодня не имеет значения. Главное – это информация, которую получит тренерский штаб. И сыгранность, которую будет набирать наша сборная.

Если Украина выйдет в основном составе, то можно ожидать даже на победу. Ну а почему нет? Предыдущая встреча с Бундестим завершилась со счетом 3:3, а это был только первый матч Сергея Реброва во главе "сине-желтых". Нынешние немцы тоже нестабильны, а без Крооса и Рюдигера будут трудности с выходом из-под давления – хотя у нас проблемы будут аналогичные.

На результаты мы все же не рекомендуем ставить, но надеяться на хорошую результативность можно. Команды точно должны "пробить" тотал больше 2,5, а может и 3,0.

Польша – Украина: спарринг "сине-желтых" перед Евро-2024 будет обслуживать рефери, который судил финал Кубка Англии