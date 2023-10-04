Интер дома обыграл Бенфику (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о матче и игре Анатолия Трубина читайте на "Футбол 24".

Трубин завоевал статус первого номера в Бенфике. Украинец в пятый раз подряд вышел в стартовом составе команды. Сегодняшний матч был особенным, ведь Анатолий летом чуть не очутился в Интере. "Нерадзурри" все же не удовлетворили финансовые запросы Шахтера, потому голкипер уехал в Португалию.

Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче Анатолия Трубина в Лиге чемпионов.

В первом тайме у Трубина не было много работы, ведь Бенфика контролировала мяч и даже лучше атаковала. Анатолия побеспокоили дважды: Чалханоглу пробил по центру, а Барелла подкручивал с линии штрафной. С обоими ударами наш вратарь легко справился.

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

После перерыва ситуация изменилась кардинально. Интер просто смял Бенфику (13:2 по ударам). Два супермомента имел Лаутаро – в обеих ситуациях попал в каркас ворот. Трубину пришлось работать на добивании. Украинец прикрыл ближний угол во время удара Бареллы и отреагировал на рикошет от защитника.

В конце концов давление финалистов Лиги чемпионов принесло результат. Дюмфрис совершил рывок по флангу и откатил под удар Тюраму, а сын легенды поймал Трубина на противоходе. Хозяева забили еще раз – здесь уже Анатолий не лучшим образом сыграл против Димарко, однако Бенфику спас офсайд.

Интер разрывал "орлов" и чудом не мог удвоить преимущество. Лаутаро дважды в течение нескольких минут вышел один на один с Трубиным. В первом эпизоде аргентинец обыграл голкипера сборной Украины, но мяч на линии остановил Отаменди. А во втором – Толя уверенно остановил чемпиона мира.

Бенфика удерживала интригу, поэтому в компенсированное время Трубин даже пошел на стандарт в чужую штрафную. Но вырвать ничью гостям не удалось. Анатолий с 7 сейвами стал лучшим в своей команде. Оценка от SofaScore – 8. По системе xGOT украинец должен был пропустить 2 гола – можно сказать, что от одного он команду спас.

Арсенал потерпел поражение от Ланса – Зинченко подвел в решающем голе, Артета проигнорировал медиков и потерял лидера