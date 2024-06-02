"Никто не смеет нас шантажировать": Лацио со скандалом выгоняет звезду в АПЛ
Японский хавбек Даичи Камада выставил условия, которые в Лацио восприняли позорными.
Камада прошлым летом перешел в Лацио на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон с возможностью продления соглашения еще на три года. Однако автоматически активировать эту опцию может только сам футболист.
Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии
Японец расцвел под руководством Игоря Тудора и обещал остаться в клубе. Однако предложение из АПЛ от Кристал Пэлас заставило Даичи передумать. Он захотел воссоединиться с Оливером Гласнером, с которым работал в Айнтрахте.
"Камада захотел дополнительные 2,5 миллиона евро, чтобы продлить контракт. Никто не смеет нас шантажировать. Мы выгоним всех наемников", – гневно заявил президент Лацио Клаудио Лотито в комментарии Corriere dello Sport.