Камада прошлым летом перешел в Лацио на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон с возможностью продления соглашения еще на три года. Однако автоматически активировать эту опцию может только сам футболист.

Ювентус официально уволил Аллегри после истерики в финале Кубка Италии

Японец расцвел под руководством Игоря Тудора и обещал остаться в клубе. Однако предложение из АПЛ от Кристал Пэлас заставило Даичи передумать. Он захотел воссоединиться с Оливером Гласнером, с которым работал в Айнтрахте.

"Камада захотел дополнительные 2,5 миллиона евро, чтобы продлить контракт. Никто не смеет нас шантажировать. Мы выгоним всех наемников", – гневно заявил президент Лацио Клаудио Лотито в комментарии Corriere dello Sport.