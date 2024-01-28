Фиорентина дома уступила Интеру (0:1) в 22 туре Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Интер в этом сезоне демонстрирует классный футбол и совмещает его с хорошими результатами. Симоне Индзаги выиграл Суперкубок Италии, не пропустив ни одного гола от Лацио и Наполи. Ювентус вчера потерял очки против Эмполи и дал шанс Интеру вернуться на вершину Серии А.

Ювентус в меньшинстве не удержал победу над Эмполи и дарит шанс Интеру – отличный старт нового тренера Коваленко.

"Нерадзурри" довольно быстро открыли счет – Лаутаро реализовал второй момент. Аргентинец выиграл борьбу на ближней штанге при подаче углового и закрепился в статусе лучшего бомбардира чемпионата с 19 голами.

Фиорентина имеет солидный состав и бьется за Лигу чемпионов, поэтому пропущенный гол не сломал команду. "Фиалки" отвечали острыми атаками: Бонавентура пробил под перекладину (сейв голкипера), а Нзола реализовал выход один на один (гол из офсайда).

Во втором тайме продолжилась игра с атакой на атаку. Арнаутович забил из офсайда, а Фиорентина не реализовала пенальти. Зоммер на выходе нокаутировал Нзола, но парировал бездарный удар Гонсалеса с 11-метровой отметки.

Интер удержал победу, набрал 54 очка и стал лидером Серии А. Фиорентина по итогам тура вылетела из топ-4, имея в активе 34 балла.