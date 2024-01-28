Фіорентина вдома поступилася Інтеру (0:1) в 22 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інтер в цьому сезоні демонструє класний футбол і поєднує його з хорошими результатами. Сімоне Індзагі виграв Суперкубок Італії, не пропустивши жодного гола від Лаціо та Наполі. Ювентус вчора втратив очки проти Емполі та дав шанс Інтеру повернутися на вершину Серії А.

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"Нерадзуррі" досить швидко відкрили рахунок – Лаутаро реалізував другий свій момент. Аргентинець виграв боротьбу на ближній стійці під час подачі кутового та закріпився в статусі найкращого бомбардира чемпіонату з 19 голами.

Фіорентина має солідний склад і бореться за Лігу чемпіонів, тому пропущений гол не зламав команду. "Фіалки" відповідали гострими атаками: Бонавентура пробив під поперечину (сейв голкіпера), а Нзола реалізував вихід сам на сам (гол з офсайда).

У другому таймі продовжилася гра з атакою на атаку. Арнаутовіч забив з офсайда, а Фіорентина змарнувала пенальті. Зоммер на виході нокаутував Нзола, але парирував бездарний удар Гонсалеса з 11-метрової позначки.

Інтер втримав перемогу, набрав 54 очки та став лідером Серії А. Фіорентина за підсумками туру вилетіла з топ-4, маючи в активі 34 бали.