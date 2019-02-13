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Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

19:50 279 Читати українською
Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
Мауро Икарди / Интер

Икарди лишили капитанской повязки в Интере не из-за переговоров по новому контракту.

Руководство клуба и главный тренер команды Лучано Спаллетти решили лишить Икарди капитанской повязки, сообщает итальянское издание GianlucaDiMarzio.

Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки

Так было решено по ряду причин, касающихся поведения Икарди. К примеру, аргентинец не является лидером команды в раздевалке и мало говорит.

Кроме того, руководство Инетра недовольно тем, что Икарди не стал комментировать заявления своей жены и агента, которые создавали проблемы итальянскому клубу.

Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Италия
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