Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Икарди лишили капитанской повязки в Интере не из-за переговоров по новому контракту.

Руководство клуба и главный тренер команды Лучано Спаллетти решили лишить Икарди капитанской повязки, сообщает итальянское издание GianlucaDiMarzio.

Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки

Так было решено по ряду причин, касающихся поведения Икарди. К примеру, аргентинец не является лидером команды в раздевалке и мало говорит.

Кроме того, руководство Инетра недовольно тем, что Икарди не стал комментировать заявления своей жены и агента, которые создавали проблемы итальянскому клубу.