Индзаги проделывает хорошую работу в Интере, неудивительно, что тренером "нерадзурри" интересуется ряд клубов. Тем не менее, единственный клуб, который предпринял конкретные шаги в отношении Симоне, - это Челси. Об этом информирует FCInterNews. Имя итальянского специалиста включено в список "синих" в качестве замены Маурисио Почеттино, оно является одним из нескольких.

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Сообщается, что Индзаги не намерен принимать предложение лондонского клуба. Он чувствует себя комфортно в Интере и в ближайшие недели приступит к переговорам с руководством "нерадзурри" о продление контракта, который рассчитан до лета 2025 года. Ранее Симоне выразил готовность стать для Интера "миланским сэром Алексом Фергюсоном".

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