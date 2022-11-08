Месяц тому назад 46-летний специалист уже находился под угрозой отставки. Однако успешная дуэль с Барселоной в ЛЧ и ряд побед в Серии А помогли Индзаги удержать свой пост. Правда, запаса доверия надолго не хватило.

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По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" очень недовольно отсутствием стабильности. Интер проиграл два последних матча – Баварии и Ювентусу. Особенно болезненным стало поражение от туринцев, после которого Интер увеличил отставание от лидера Серии А до 11 очков.

Отмечается, что менеджеры клуба уже вызвали Симоне Индзаги "на ковер". Во время встречи руководство хочет получить четкий сигнал, что тренер знает, как преодолеть кризис. Принимать решение будут без спешки, но положение главного тренера пока очень шаткое.

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