Первый тайм на Альянц Стэдиум завершился нулями, а после перерыва пошли голы. Героем стал серб Филипп Костич. Сначала он разогнал контратаку и отдал на Рабьо, который технично покатил в дальний угол, а затем ассистировал на молодого Николо Фаджиоли, поставившего точку в поединке.

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Костич мог оформить и хет-трик из ассистов. После углового в его исполнении забил Данило, однако VAR увидел игру рукой и отменил гол. "Нерадзурри" имели свои моменты, но ни одного из них не использовали.

Туринцы набрали 25 очков, обошли Интер и Рому, поднявшись на 5 место. До зоны Лиги чемпионов – 2 пункта. Интер впервые за 5 туров проиграл и опустился на 7 строчку (24 балла).