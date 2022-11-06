Были надежды, что противостояние Интера и Ювентуса компенсирует недостаток зрелища в римском дерби. Однако северные гранды поддержали тренд сегодняшнего итальянского вечера и разыграли очень аккуратный матч. Никто не рисковал, все перестраховывались. Следствие – закрытая игра с минимальным количеством моментов.

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В первом тайме команды создали три шанса. Интер играл острее, поэтому был ближе к голу. Барелла получил классный пас из глубины и выкатил на пустые ворота, но Дюмфрис плохо завершил. Еще был момент после углового, когда Лаутаро с ближней штанги перекинул на Джеко, а босниец пробил неточно.

Второй тайм начался с гола Ювентуса. Герой матча Костич пробежал по флангу и прострелил в центр, а Рабьо мастерски переправил мяч в сетку. Филип вскоре оформил второй ассист – прекрасно навесил с углового. Данило выиграл борьбу у де Врея и забил, но VAR увидел там игру рукой и отменил гол.

Contento per la vittoria ma vogliamo parlare del gol annullato a Danilo?

Il braccio incriminato viene praticamente serrato da De vrij con il brasiliano che si trova impossibilitato nel muoverlo...#Var #JuveInter #Doveri #Danilo #SerieATIM #Juventus #Inter pic.twitter.com/OFKQQgGFEX — Leonardo Cioli (@Leociolic) November 6, 2022

Антигерой матча – Лаутаро. Аргентинец еще до перерыва сам создал хорошую возможность, но не забил. А после перерыва упустил выход один на один против Щенсны. В конце матча Интер попытался создать финальный навал, но Ювентус грамотно держал плотную оборону.

"Старая Синьора" завершила матч до финального свистка, организовав быструю атаку. Костич все же записал на себя второй ассист – серб покатил под удар Фаджолли. А еще был удар Костича в штангу, а еще перспективный выход имел Кьеза. В итоге – 2:0.

Ювентус набрал 25 очков, обошел Интер и поднялся на 5 место. До зоны Лиги чемпионов – 2 пункта. Интер впервые за 5 туров проиграл и опустился на 7 строчку (24 балла).

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