Місяць тому 46-річний фахівець вже перебував під загрозою відставки. Проте успішна дуель з Барселоною в ЛЧ та низка перемог в Серії А допомогла Індзагі втримати свою посаду. Щоправда, запасу довіри надовго не вистачило.

Ювентус – Інтер – 2:0 – відео голів і огляд поєдинку

За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво "нерадзуррі" дуже незадоволене відсутністю стабільності. Інтер програв два останні матчі – Баварії та Ювентусу. Особливо болючою стала поразка від туринців, після якої Інтер збільшив відставання від лідера Серії А до 11 очок.

Зазначається, що менеджери клубу вже викликали Сімоне Індзагі "на килим". Під час зустрічі керівництво хоче отримати чіткий сигнал, що тренер знає, як подолати кризу. Ухвалювати рішення будуть без поспіху, але становище головного тренера наразі дуже хитке.

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