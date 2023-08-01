Товарищеский матч

ПСЖ – Интер – 1:2

Голы: Витинья, 63 – Эспозито, 81, Сэнси, 83

Луис Энрике не мог похвастаться хорошими результатами в рамках азиатского турне. Парижане разошлись миром с Аль-Насром (0:0), а затем неожиданно проиграли Сересо Осаке в эффектной перестрелке (2:3). Килиан Мбаппе отстранен от команды, пока решается его будущее.

ПСЖ придумал хитрую схему, чтобы заработать на Мбаппе – француз разрушил все планы

Новоиспеченный наставник ПСЖ избрал излюбленную схему 4-3-3. В старте парижан появились 4 летних новичка: Скриняр, Лукас Эрнандес, Угарте и Ансенсио. Последний исполнял роль фальшивой девятки в атакующем трио с Солером и Заиром-Эмери. Симоне Индзаги ничем не удивил. Состав миланцев (3-5-2) был максимально приближен к одиннадцатке из финала ЛЧ. Тюрам сыграл в паре с Лаутаро на острие.

ПСЖ владел преимуществом на старте игры. В составе номинальных хозяев выделялся активный Асенсио. Экс-форвард Реала попал в штангу после роскошной трехходовки с участием Угарте и Солера. "Нерадзури" нанесли первый удар по воротам Доннаруммы лишь на 20-й минуте. Лаутаро приложился с дистанции, а Джиджи легко зафиксировал мяч. Сухой и в общем-то скучный первый тайм запомнился разве что техникой Асенсио. В соцсетях сразу вспомнили о Роналдиньи. Париж красиво вышел из-под прессинга, но хилый выстрел Угарте все испортил.

Je regarde le PSG ou le Brésil prime Ronaldinho mdddr

Action de zinzin ??#PSGInter pic.twitter.com/9wyiO0cmj7 — ? Gouniz (@qlfGouniz) August 1, 2023

После перерыва картина существенно не изменилась. ПСЖ чаще атаковал, а Витинья после неудачной пристрелки нарисовал настоящий шедевр. Португальский хавбек едва не порвал сетку мощным ударом метров с 25-ти. Лучо эмоционально праздновал взятие ворот, однако он вряд ли может быть доволен игрой своей команды. Без Мбаппе и Неймара, который остался на скамейке запасных, парижанам катастрофически не хватает креатива. Возможно, это удастся исправить благодаря трансферу Дембеле.

В конце концов, недавние финалисты ЛЧ сумели оформить молниеносный камбек. Эспозито красиво покатил в дальний после передачи Фраттези. А уже через две минуты контратака "нерадзури" завершилась голом Сэнси – 2:1. Обновленный парижский проект пока не впечатляет.