Товариський матч

ПСЖ – Інтер – 1:2

Голи: Вітінья, 63 – Еспозіто, 81, Сенсі, 83

Луїс Енріке не міг похвалитися хорошими результатами в рамках азійського турне. Парижани розійшлися миром з Аль-Насром (0:0), а потім несподівано програли Сересо Осаці в ефектній перестрілці (2:3). Кіліан Мбаппе відсторонений від команди, поки вирішується його майбутнє.

ПСЖ придумав хитру схему, щоб заробити на Мбаппе – француз зруйнував усі плани

Новоспечений наставник ПСЖ обрав улюблену схему 4-3-3. У старті парижан з'явились 4 літні новачки: Шкріняр, Лукас Ернандес, Угарте та Асенсіо. Останній виконував роль фальшивої дев'ятки в атакувальному тріо з Солером і Заїром-Емері. Натомість Сімоне Індзагі нічим не здивував. Склад міланців (3-5-2) був максимально наближеним до одинадцятки з фіналу ЛЧ. Тюрам зіграв у парі з Лаутаро на вістрі.

ПСЖ володів перевагою на старті гри. У складі номінальних господарів виділявся активний Асенсіо. Екс-форвард Реала влучив у стійку після розкішної триходівки за участі Угарте та Солера. "Нерадзурі" завдали першого удару по воротах Доннарумми лише на 20-й хвилині. Лаутаро приклався з дистанції, а Джіджі легко зафіксував сферу. Сухий і загалом нудний перший тайм запам'ятався хіба що технікою Асенсіо. У соцмережах одразу згадали Роналдінью. Париж красиво вийшов з-під пресингу, але кволий постріл Угарте все зіпсував.

Je regarde le PSG ou le Brésil prime Ronaldinho mdddr

Action de zinzin ??#PSGInter pic.twitter.com/9wyiO0cmj7 — ? Gouniz (@qlfGouniz) August 1, 2023

По перерві картина суттєво не змінилась. ПСЖ частіше атакував, а Вітінья після невдалої пристрілки намалював справжній шедевр. Португальський хавбек ледь не порвав сітку потужним ударом метрів з 25-и. Лучо емоційно святкував взяття воріт, проте він навряд чи може бути задоволений грою своєї команди. Без Мбаппе та Неймара, який залишився на лаві запасних, парижанам катастрофічно не вистачає креативу. Можливо, це вдасться виправити завдяки трансферу Дембеле.

Зрештою недавні фіналісти ЛЧ зуміли оформити блискавичний камбек. Еспозіто красиво покотив у дальній після передачі Фраттезі. А вже через дві хвилини швидка контратака "нерадзурі" завершилась голом Сенсі – 2:1. Оновлений паризький проєкт наразі не вражає.