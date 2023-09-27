Чемпионат Италии 2023/24, 6-й тур

Верона – Аталанта – 0:1

Гол: Копмейнерс, 13

Эмполи – Салернитана – 1:0

Гол: Болданци, 34

Кальяри – Милан – 1:3

Голы: Лувумбо, 29 – Окафор, 40, Томори, 45, Лофтус-Чик, 60

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Верона – Аталанта. Хозяева набрали всего одно очко в последних трех турах, но благодаря двум победам на старте чемпионата все еще держались в середине таблицы. Бергамаски стабильно чередовали победы с поражениями и на момент начала игры шли в еврокубковой зоне. Судьбу игры решил единственный гол в дебюте матча. Копмейнерс уже на 13-й минуте завершил классную атаку Аталанты. Больше команды не забивали. Аталанта набрала 12 очков и поднялась в зону Лиги чемпионов. Верона осталась в середине таблицы.

Эмполи – Салернитана. Тосканцы тотально завалили старт чемпионата – 5 поражений в 5-ти турах с разницей голов 0:13. Такой старт стоил работы Паоло Дзанетти, которого неделю назад сменил Аурелио Андреаццоли. Новый тренер стартовал с минимального поражения от Интера, а сегодня Эмполи надеялся набрать первые очки в противостоянии с Салернитаной, тоже еще не знавшей вкуса побед в текущем сезоне. На 34-й минуте произошло историческое событие – Эмполи забил впервые в сезоне. Автором гола стал Балданци, который из пределов вратарской направил мяч в сетку. Первый гол Эмполи в сезоне принес тосканцам первую победу! Команда Андреаццоли поднялась с последнего места на 19. Салернитана идет 18-й.

Кальяри – Милан. Команда Клаудио Раньери набрала всего 2 очка в 5-ти турах, а вот у Милана дела куда лучше. "Россонери" провалили только дерби с Интером, а в остальных 4-х матчах набрали максимальные 12 очков. Впрочем, счет открыл именно аутсайдер. На 29-й минуте Зито Лувумбо поборолся за мяч в штрафной Милана, после чего влупил в ближнюю девятку над Спортьелло. Резервный кипер "россонери", подменявший травмированного Майка Меньяна, даже не успел поднять руки. Это второй гол Кальяри в Серии А – за сардинцев пока забивает только Лувумбо.

Милан пришел в себя еще до перерыва. На 40-й минуте Ноа Окафор забил дебютный гол за "россонери", воспользовавшись ошибкой кипера. А на 45-й Томори вывел гостей вперед, завершив хитрый розыгрыш углового. После перерыва подопечные Стефано Пиоли сняли все вопросы – Лофтус-Чик пушечным ударом вогнал мяч в нижний угол. Дебютный гол англичанина за Милан в официальном матче.

1:3 – Милан набрал 15 очков и вернул себе второе место. Кальяри опустился на последнее место, имея всего 2 балла. Тучи над Клаудио Раньери сгущаются все больше.